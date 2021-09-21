УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20

[read_more_news]

Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
0 Комментировать
Также по теме: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 14.09.2021 Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV Элла Памфилова. Голос, топор и плеть партии власти в ЦИК - как живет, чем дышит — Гражданская оборона на ICTV

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20 / 21.09.2021 13:32
21.09.2021 13:32

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь