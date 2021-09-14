Элла Памфилова. Голос, топор и плеть партии власти в ЦИК — как живет, чем дышит — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Элла Памфилова. Голос, топор и плеть партии власти в Центральной избирательной комиссии.

Свою актерскую роль в кремлевской структуре Эллочка играет достаточно хорошо. А роль у нее вполне значимая, учитывая какое количество выборов, перевыборов и поправок проходит в России. Она – такой себе щит Кремля на период театрализованного представления под названием «голосование».

За пять лет во главе ЦИКа, Памфилова полностью уничтожила избирательную систему России. Она не допускала и снимала с выборов всех неугодных кандидатов.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

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