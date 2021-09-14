Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 14.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Почему международные наблюдатели уже отказались приезжать на выборы в РФ? Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия? Выборы еще не начались, а со всех сторон уже сотни фактов подготовки к массовой фальсификации.

Элла Памфилова. Голос, топор и плеть партии власти в Центральной избирательной комиссии. Свою актерскую роль в кремлевской структуре Эллочка играет достаточно хорошо. А роль у нее вполне значимая, учитывая какое количество выборов, перевыборов и поправок проходит в России. Она – такой себе щит Кремля на период театрализованного представления под названием «голосование». За пять лет во главе ЦИКа, Памфилова полностью уничтожила избирательную систему России. Она не допускала и снимала с выборов всех неугодных кандидатов.

3 и 4 сентября в аннексированном Крыму пронеслась новая волна репрессий в отношении крымских татар! Сначала в их домах провели обыски, а после сотрудники ФСБ увезли нескольких людей в неизвестном направлении… Именно поэтому мы видим то, что сегодня происходит в Крыму! По мнению украинской власти и многих экспертов, серия обысков и арестов на оккупированном полуострове, ничто иное как месть Кремля за успех саммита «Крымская платформа». Позволили себе устраивать международные форумы и обсуждать какая РФ плохая и какие преступления она совершает? Вот и получайте обыски, задержания надуманные уголовные дела и приговоры, полностью ломающие жизни целых семей! С 2014 года Кремль ведет в аннексированном Крыму активную политику преследований, репрессий и притеснения людей, оказавшихся по факту, в заложниках оккупанта. Людей, которые никогда не признают Крым российским и не боятся показывать свою позицию!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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