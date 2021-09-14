Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV

Россия перед выборами в Госдуму планирует КОВАРНОЕ обострение на Донбассе — ЗАЧЕМ? — Гражданская оборона на ICTV
Дальнейшая судьба одиозной Натальи Поклонской уже ПРЕДРЕШЕНА. Что же ее ждет? — Гражданская оборона на ICTV
Отдых по-российски: вернулся ЖИВЫМ и на том спасибо? НЕтуристическая Россия — какая она — Гражданская оборона на ICTV
Бурно желали аннексии Крыма — теперь РЫДАЮТ и бомжуют. Камни с неба бьют все СИЛЬНЕЕ? — Гражданская оборона на ICTV
ТОП-5 новейшего украинского вооружения, от которого у России трясутся поджилки — Гражданская оборона на ICTV
Отвлечет ли Афганистан Россию от КОХАНОЇ УКРАЇНИ? — Гражданская оборона на ICTV
Лето 2021 на Донбассе пропало без вести — почему людям ОТДЫХ только снится — Гражданская оборона на ICTV
В России не уважают русских — чем им не по-детски забивают мозг — Гражданская оборона на ICTV
Зачем Россия раздавала свои паспорта в украинском Донбассе — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Жестокая правда жизни: почему крымчане снова просят Кремль их спасти — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Незабываемый отдых: как главари террористов издеваются над жителями оккупированных территорий — Гражданская оборона, вторник, 20:20
За что боролись на то и напоролись: почему крымчане не рады туристам из РФ — Гражданская оборона, вторник, 20:20