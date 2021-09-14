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Video: Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021: Почему международные наблюдатели уже отказались приезжать на выборы в РФ. Выборы еще не начались, а со всех сторон уже сотни фактов подготовки к массовой фальсификации. То есть выборы, то по сути без выбора. Но даже в такой теплой ванной Кремль все равно пытается перестраховаться. Уж больно токсичной вся эта публика стала в самой России. Поэтому пропагандистский упор перед выборами на «полукровок» из ОРДЛО.  То есть тех типа русских, которым выдали паспорта без прописки в России. Как очень точно подметила пенсионерка из оккупированной части Донбасса – теперь они – «бюллетени на ножках». Голосование для ОРДЛО московские кураторы организуют удаленно. За «Единую Россию» открыто топит Пушилин и местные типа депутаты. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Почему международные наблюдатели уже отказались приезжать на выборы в РФ.

Выборы еще не начались, а со всех сторон уже сотни фактов подготовки к массовой фальсификации.

То есть выборы, то по сути без выбора. Но даже в такой теплой ванной Кремль все равно пытается перестраховаться. Уж больно токсичной вся эта публика стала в самой России.

Поэтому пропагандистский упор перед выборами на «полукровок» из ОРДЛО.  То есть тех типа русских, которым выдали паспорта без прописки в России.

Как очень точно подметила пенсионерка из оккупированной части Донбасса – теперь они – «бюллетени на ножках».

Голосование для ОРДЛО московские кураторы организуют удаленно.

За «Единую Россию» открыто топит Пушилин и местные типа депутаты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV / 14.09.2021 20:56
14.09.2021 20:56

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