Выборов в Госдуму на самом деле НЕ БУДЕТ. Чего же так боится Единая Россия — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Почему международные наблюдатели уже отказались приезжать на выборы в РФ.

Выборы еще не начались, а со всех сторон уже сотни фактов подготовки к массовой фальсификации.

То есть выборы, то по сути без выбора. Но даже в такой теплой ванной Кремль все равно пытается перестраховаться. Уж больно токсичной вся эта публика стала в самой России.

Поэтому пропагандистский упор перед выборами на «полукровок» из ОРДЛО. То есть тех типа русских, которым выдали паспорта без прописки в России.

Как очень точно подметила пенсионерка из оккупированной части Донбасса – теперь они – «бюллетени на ножках».

Голосование для ОРДЛО московские кураторы организуют удаленно.

За «Единую Россию» открыто топит Пушилин и местные типа депутаты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

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