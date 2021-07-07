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ICTV / Гражданская оборона / Валентина Матвієнтко: Формула успіху або як зраджувати і знищувати свою Батьківщину / 07.07.2021 15:12
07.07.2021 15:12
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Валентина Матвієнтко: Формула успіху або як зраджувати і знищувати свою Батьківщину


Дивіться онлайн у новому випуску програми «Громадянська оборона» сюжет про Валентину Матвієнко та її «формулу успіху».

Валентина Матвієнко, раніше відома як Валя Тютіна, жінка із простої, небагатої сім’ї, яка проживала в селі Шепетівка Хмельницької області.

Однак, тепер вона зовсім непроста. Її вважають однією із найуспішніших жінок Росії.

Валентина пройшла всю вертикаль комуністичної партійної машини, не обійшлося і без позаштатного співробітництва с КГБ.

Чому Росії, спитаєте ви? Усе просто — у 17 років вона переїхала з України в Росію і розпочала політичну кар’єру.

Так, у Валентини є своя формула успіху — «завжди будь біля корита і роби все, що партія накаже».

Комсомолка Валентина стала головою ради Російської Федерації та навчилася відмінно брехати.

Напевно, жінка вже давно забула про свою Батьківщину — Україну.

-усі подробиці в новому випуску програми Громадянська оборона на ICTV від 6.07.2021.

Для зв’язку з авторами програм Громадянська оборона та Антизомбі пишіть сюди — antyzombi@ukr.net

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Фото: Офіційний сайт президента Росії

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Теги: Гражданская оборона, Гражданская оборона новости
07.07.2021 15:12



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