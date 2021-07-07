Валентина Матвієнтко: Формула успіху або як зраджувати і знищувати свою Батьківщину

Дивіться онлайн у новому випуску програми «Громадянська оборона» сюжет про Валентину Матвієнко та її «формулу успіху».
Валентина Матвієнко, раніше відома як Валя Тютіна, жінка із простої, небагатої сім’ї, яка проживала в селі Шепетівка Хмельницької області.
Однак, тепер вона зовсім непроста. Її вважають однією із найуспішніших жінок Росії.
Валентина пройшла всю вертикаль комуністичної партійної машини, не обійшлося і без позаштатного співробітництва с КГБ.
Чому Росії, спитаєте ви? Усе просто — у 17 років вона переїхала з України в Росію і розпочала політичну кар’єру.
Так, у Валентини є своя формула успіху — «завжди будь біля корита і роби все, що партія накаже».
Комсомолка Валентина стала головою ради Російської Федерації та навчилася відмінно брехати.
Напевно, жінка вже давно забула про свою Батьківщину — Україну.
-усі подробиці в новому випуску програми Громадянська оборона на ICTV від 6.07.2021.
Для зв’язку з авторами програм Громадянська оборона та Антизомбі пишіть сюди — antyzombi@ukr.netТакже по теме: Встреча Байдена и Путина в Женеве. Кто не побоится сказать правду в глаза — Гражданская оборона на ICTV Жизнь богатых россиян! Как чиновники РФ относятся к своему народу? — Гражданская оборона на ICTV Как россиян по-тихоньку сводят с ума – ТОП маразмов 2021 — Гражданская оборона на ICTV
Фото: Офіційний сайт президента Росії