Беспощадная медицина в ОРДЛО! Как МММ-щик Дениска Пушилин дарит врачам ЧУЖИЕ квартиры, пока на оккупированном Донбассе ежедневно умирают сотни людей, а трупы складывают прямо в больничных коридорах.

Какие трудности могут ожидать туриста на пути к долгожданному отпуску? Задержанный или отмененный рейс, потерянный багаж? Поверьте, все это покажется вам сущим пустяком по сравнению с тем какие эмоции вам может подарить изрядно подвыпивший путешественник из гордой Матушки России! Несмотря на регулярные рассказы пропагандистов и политиков о величии и духовности русского народа… РЕАЛЬНАЯ слава о российских путешественниках уже давно ходит по всему миру и в особенности актуальна в тех местах, куда чаще всего ступает их нога…

Уже вся Россия подключилась к флеш-мобу под названием «эвакуация из ОРДЛО». Даже власти далекой Якутии сообщили о готовности принять 20 тысяч донетчан с луганчанами. Но лидером в этих мифических цифрах стал оккупированный Крым. Очередной популизм от оккупантов. Дело в том, что жизнь в Крыму с каждым месяцем становится все сложнее и вряд ли потрепанный россиянами украинский полуостров готов к еще 1 миллиону ртов.

Антироссия, которая так не нравится Кремлю будет лишь укрепляться. Чего не скажешь о России, где за самодурство власти снова будут платить простые граждане. Ну признали они ОРДЛО. Ну ввели? И что глобально это изменит? Зато Северному потоку точно крышка. Крышка все инвестиционным проектам, банковской системе. Да за один день Россия миллиарды потеряла.

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