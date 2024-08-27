Сьогодні, 27 серпня, знакова програма «Громадянська оборона» на телеканалі ICTV відзначає своє 10-річчя. Протягом десяти років команда проєкту невтомно працювала, аби викрити приховані за лаштунками політики таємниці та маніпуляції ворожої пропаганди.

За десятиліття «Громадянська оборона» стала голосом тих, кого не чують, та світлом, що пробивається крізь туман медіа-пропаганди. Завдяки глибокому аналізу та всебічному огляду військових експертів, колишніх агентів розвідки, істориків, політологів та інших фахівців, програма розкриває правду про війну на Донбасі, анексію Криму, розповідає та пояснює в деталях про «скелети» Росії та закулісні політичні ігри.

За цей час в ефірі ICTV та ICTV2 вийшло понад 4000 випусків програми, 757 з яких – унікальні епізоди. В середньому проєкт збирає близько 10 млн глядачів щомісяця і близько 1,2 млн – щодня. Найпопулярніший же випуск зібрав біля екранів 5,5 млн глядачів.

















Десятиліття викриттів та боротьби за правду: «Громадянська оборона» святкує 10 років в ефірі / 9 фотографий

ТОП-3 випуски за переглядами на YouTube:

Основу аудиторії складають українці та росіяни, а також глядачі з пострадянських країн – Білорусі та Казахстану. Проєктом також цікавляться глядачі з США та європейських країн, зокрема, Німеччини.

«Ми пишаємося тим, що «Громадянська оборона» стала платформою для чесного та відвертого діалогу про найважливіші події в Україні та світі. «Громадянська оборона» – не просто про інформування, а про спонукання аудиторії до критичного мислення та активної участі у громадському житті. Ми вдячні нашим глядачам за підтримку та довіру – за 10 років в телеефірі випуски ГО переглянули більше 31 мільйона людей, а загальна кількість переглядів на YouTube за час існування програми перетнула позначку у 1,2 млрд.

Це неймовірний результат. Наша невеличка команда, яка, до речі, налічує всього 7 працівників, і надалі продовжуватиме допомагати сотням мільйонів глядачів формувати власну, об’єктивну думку, базовану на фактах», – наголосила Оксана Дихніч, медіаменеджерка, керівниця виробничої служби Starlight News медіакомпанії Starlight Media, генеральна продюсерка програм «Громадянська оборона», «Смотрите сами» та «Антизомбі».

Всі випуски програми «Громадянська оборона» доступні за цим посиланням, найпопулярніші сюжети проєкту дивіться тут.