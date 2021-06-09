Гражданская оборона – топ самых крутых сюжетов мая

Лучшие сюжеты за весну 2021 специально для преданных поклонников программы Гражданская оборона! Проблемы на Донбассе, маразмы от политиков России и старт курортного сезона в Крыму! Топ самых крутых сюжетов Гражданской обороны редакция с любовью отобрала специально для вас!
Воды нет, но вы держитесь!
Как московские марионетки обещали обеспечить Крым всем необходимым, и почему этого не получилось?
7 лет, как Россия нагло оккупировала украинский Крым. Так называемая Родная гавань встретила полуостров пафосно…
В свое время Крым остался в составе Украины не потому что его кто-то щедро подарил.
Просто только Украина может обеспечить полуостров жизненно необходимым ресурсом – водой.
И если бы российские политики, думали о комфорте людей, а не о мнимом величии – оккупации бы не произошло.
Ведь на момент весны 2014-го года около 85% пресной воды поставлялось в Крым по Северо-Крымскому каналу из Украины.
Деды, погибшие в ресторане и показуха по телевизору!
Бенефис цинизма вместо праздников в ОРДЛО!
Пропагандисты всячески убеждают что никакой обязаловки не было.
И люди в пандемию пришли на парад вовсе не из-за угроз увольнения или отчисления, а потому как спать не могут, так родимые ЛыНыРы и ДыНыРы любят.
Отдых под звуки залпов!
Чем встретит российских туристов аннексированный полуостров и ждут ли крымчане отдыхающих из РФ?
Пандемия коронавируса и закрытие для россиян границ с Турцией, вполне ожидаемо вызвали у граждан РФ большой спрос на отдых в аннексированном Крыму.Также по теме: Черный день русского мира! Когда ВСЕ обернулись против них — Гражданская оборона на ICTV Жизнь настоящей русской глубинки БЕЗ ПРИКРАС — Гражданская оборона на ICTV Ничего хорошего в Крыму на самом деле не происходит? Реальная жизнь крымчан. КАКАЯ ОНА? — Гражданская оборона на ICTV
По всей видимости, правительство России может продлить запрет на полеты в Турцию для россиян и после 1 июня.
Поэтому, ожидание нашествия российских туристов, стало одной из главных тем на пропагандистском ТВ в Крыму.
Подготовка к приему российских гостей, идет в Крыму полным ходом!
Так называемые, власти полуострова даже заявляют о том, что в этом курортном сезоне в аннексированный Крым может приехать до 10 млн отдыхающих!
Не перестают удивлять!
Новые маразмы в исполнении политиков Великой и духовной страны!
Практически ежедневно ютуб пополняется абсурдными перлами со всех уголков Великой и Духовной РФ…
Матушка Россия не перестает удивлять маразмами и нелепостями в исполнении абсолютно всех граждан РФ.
Но чаще всего превращаются в интернет мемы и подлежат бурным обсуждениям слова, действия и поступки именно представителей российской пропаганды и конечно же политики!
Смотрите «Гражданскую оборону» каждый вторник в 20:20 на ICTV.