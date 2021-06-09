Гражданская оборона – топ самых крутых сюжетов мая

Лучшие сюжеты за весну 2021 специально для преданных поклонников программы Гражданская оборона! Проблемы на Донбассе, маразмы от политиков России и старт курортного сезона в Крыму! Топ самых крутых сюжетов Гражданской обороны редакция с любовью отобрала специально для вас!

Воды нет, но вы держитесь!

Как московские марионетки обещали обеспечить Крым всем необходимым, и почему этого не получилось?

7 лет, как Россия нагло оккупировала украинский Крым. Так называемая Родная гавань встретила полуостров пафосно…

В свое время Крым остался в составе Украины не потому что его кто-то щедро подарил.

Просто только Украина может обеспечить полуостров жизненно необходимым ресурсом – водой.

И если бы российские политики, думали о комфорте людей, а не о мнимом величии – оккупации бы не произошло.

Ведь на момент весны 2014-го года около 85% пресной воды поставлялось в Крым по Северо-Крымскому каналу из Украины.

Деды, погибшие в ресторане и показуха по телевизору!

Бенефис цинизма вместо праздников в ОРДЛО!

Пропагандисты всячески убеждают что никакой обязаловки не было.

И люди в пандемию пришли на парад вовсе не из-за угроз увольнения или отчисления, а потому как спать не могут, так родимые ЛыНыРы и ДыНыРы любят.

Отдых под звуки залпов!

Чем встретит российских туристов аннексированный полуостров и ждут ли крымчане отдыхающих из РФ?

Пандемия коронавируса и закрытие для россиян границ с Турцией, вполне ожидаемо вызвали у граждан РФ большой спрос на отдых в аннексированном Крыму.

По всей видимости, правительство России может продлить запрет на полеты в Турцию для россиян и после 1 июня.

Поэтому, ожидание нашествия российских туристов, стало одной из главных тем на пропагандистском ТВ в Крыму.

Подготовка к приему российских гостей, идет в Крыму полным ходом!

Так называемые, власти полуострова даже заявляют о том, что в этом курортном сезоне в аннексированный Крым может приехать до 10 млн отдыхающих!

Не перестают удивлять!

Новые маразмы в исполнении политиков Великой и духовной страны!

Практически ежедневно ютуб пополняется абсурдными перлами со всех уголков Великой и Духовной РФ…

Матушка Россия не перестает удивлять маразмами и нелепостями в исполнении абсолютно всех граждан РФ.

Но чаще всего превращаются в интернет мемы и подлежат бурным обсуждениям слова, действия и поступки именно представителей российской пропаганды и конечно же политики!

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