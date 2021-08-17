Когда ожидания встречаются с реальностью: чем возмущены жители Крыма? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Неэффективный менеджмент: как московские наместники добивают Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зима в оккупации: как люди выживают в захваченном Донбассе? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
2020 в оккупации: как крымчане провели этот год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Царство лжи и двойных стандартов, как краткое описание жизни в ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Обитаемый остров: какие новости из Крыма шокировали даже российских ура-патриотов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зрелища вместо хлеба: чем пичкают крымчан на захваченном полуострове федеральные пропагандисты — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как федеральные каналы отвлекают захваченный полуостров от реальных проблем — Гражданская оборона, вторник, 20:20
За что боролись на то и напоролись: почему крымчане не рады туристам из РФ — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Тотальная разруха и никаких надежд на будущее: на что способен настоящий «русский мир» — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Сезон неудач и разочарований: как оккупационная власть заботится о жителях аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20