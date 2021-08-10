Обстрел Красногоровки боевиками — почему все молчат — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Для России, жители Донбасса только материал, что-то вроде кусочков пластилина, из которого они старательно лепят собственные информационные компании. То есть, когда выгодно — истерики на несколько недель. Если нет — тишина. И вообще, когда в России просто открывали рот о запрещенных методах войны это уже за гранью добра.

Срочно нужны хоть какие-то победы. С тем учетом, что руководители Кремля уже 20 лет мобилизуют свой полуголодный электорат войнами. Исключать возможность обострения и провокации на Донбассе точно не стоит. Тогда кандидаты Единороссы, типа Бородая, будут в центре медийного внимания. Ну а то, что погибнут люди, кто-то потеряет жилье, Москву не волнует от слова совсем. Главное, чтобы выборы прошли удачно. Такие они духовные и скрепные приоритеты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

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