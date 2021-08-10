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Video: Обстрел Красногоровки боевиками — почему все молчат — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021: Для России, жители Донбасса только материал, что-то  вроде кусочков пластилина,  из которого они старательно лепят собственные информационные компании. То есть, когда выгодно - истерики на несколько недель. Если нет - тишина. И вообще, когда в России просто открывали  рот о запрещенных методах войны это уже за гранью добра. Срочно нужны хоть какие-то победы. С тем учетом, что руководители Кремля уже 20 лет мобилизуют свой полуголодный электорат войнами. Исключать возможность обострения и провокации на Донбассе точно не стоит. Тогда кандидаты Единороссы, типа Бородая, будут в центре медийного внимания. Ну а то, что погибнут люди, кто-то потеряет жилье, Москву не волнует от слова совсем. Главное, чтобы выборы прошли удачно. Такие они духовные и скрепные приоритеты. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Обстрел Красногоровки боевиками — почему все молчат — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Для России, жители Донбасса только материал, что-то  вроде кусочков пластилина,  из которого они старательно лепят собственные информационные компании. То есть, когда выгодно — истерики на несколько недель. Если нет — тишина. И вообще, когда в России просто открывали  рот о запрещенных методах войны это уже за гранью добра.

Срочно нужны хоть какие-то победы. С тем учетом, что руководители Кремля уже 20 лет мобилизуют свой полуголодный электорат войнами. Исключать возможность обострения и провокации на Донбассе точно не стоит. Тогда кандидаты Единороссы, типа Бородая, будут в центре медийного внимания. Ну а то, что погибнут люди, кто-то потеряет жилье, Москву не волнует от слова совсем. Главное, чтобы выборы прошли удачно. Такие они духовные и скрепные приоритеты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Обстрел Красногоровки боевиками — почему все молчат — Гражданская оборона на ICTV / 10.08.2021 21:42
10.08.2021 21:42

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