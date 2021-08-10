Россия таки введет свои войска в Беларусь — РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА или как? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Новый повод побряцать оружием!

Учения России и Беларуси «Запад 2021», что это простое запугивание мира или реальная угроза?!

Российско-белорусские учения это такая себе месть за учения Сибриз 2021

Собственно говоря, эта активность очень беспокоит, входящих в состав НАТО Литву и Польшу, и Украину, которая пока в этот альянс не входит.

А если российские войска войдут в Беларусь, они уже там и останутся, так происходило всегда, только не афишировалось.

Расширение своих плацдармов для Кремля – это цель номер один, для неё все средства хороши. Естественно, ни о каких военных действиях сейчас и речи быть не может, у Кремля Северный поток-2, который и так на грани. Но в будущем, кто знает, единственное, что может гарантировать ненападение со стороны агрессора – это укрепление собственных рубежей и боеготовность наших войск.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

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