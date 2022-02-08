Звезды РФ больше не ездят выступать в ОРДЛО — ОТХВАТИЛИ ПО ПОЛНОЙ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Совсем недавно мы показывали вам целый топ российских артистов, звезд шоу-бизнеса, тик-токеров и блогеров, которые из-за незаконных поездок в оккупированный Крым, потеряли возможность въезда в Украину.

Сколько уже раз говорилось: едешь на оккупированные и неподконтрольные Украине территории через Россию – будь готов на украинском пограничном контроле получить штамп в паспорт о запрете на въезд.

Но им хоть кол на голове теши! И словно медом намазано в Крыму, а в Украине вареньем!

Список возмущенных звездных нарушителей украинских законов активно пополняется новыми именами. В конце прошлого года в Украину не смогли въехать ни российская актриса Алиса Шитикова, ни 21-летняя модель Элина Бурлакова, которая неоднократно посещала оккупированный Крым, а после того как ей запретили въезд в Украину, стала причитать о том, что зря заранее не ликвидировала из своих соц сетей доказательства поездок на аннексированный полуостров!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

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