УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Звезды РФ больше не ездят выступать в ОРДЛО — ОТХВАТИЛИ ПО ПОЛНОЙ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022: Совсем недавно мы показывали вам целый топ российских артистов, звезд шоу-бизнеса, тик-токеров и блогеров, которые из-за незаконных поездок в оккупированный Крым, потеряли возможность въезда в Украину. Сколько уже раз говорилось: едешь на оккупированные и неподконтрольные Украине территории через Россию – будь готов на украинском пограничном контроле получить штамп в паспорт о запрете на въезд. Но им хоть кол на голове теши! И словно медом намазано в Крыму, а в Украине вареньем! Список возмущенных звездных нарушителей украинских законов активно пополняется новыми именами. В конце прошлого года в Украину не смогли въехать ни российская актриса Алиса Шитикова, ни 21-летняя модель Элина Бурлакова, которая неоднократно посещала оккупированный Крым, а после того как ей запретили въезд в Украину, стала причитать о том, что зря заранее не ликвидировала из своих соц сетей доказательства поездок на аннексированный полуостров! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Звезды РФ больше не ездят выступать в ОРДЛО — ОТХВАТИЛИ ПО ПОЛНОЙ? — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Совсем недавно мы показывали вам целый топ российских артистов, звезд шоу-бизнеса, тик-токеров и блогеров, которые из-за незаконных поездок в оккупированный Крым, потеряли возможность въезда в Украину.

Сколько уже раз говорилось: едешь на оккупированные и неподконтрольные Украине территории через Россию – будь готов на украинском пограничном контроле получить штамп в паспорт о запрете на въезд.

Но им хоть кол на голове теши! И словно медом намазано в Крыму, а в Украине вареньем!

Список возмущенных звездных нарушителей украинских законов активно пополняется новыми именами. В конце прошлого года в Украину не смогли въехать ни российская актриса Алиса Шитикова, ни 21-летняя модель Элина Бурлакова, которая неоднократно посещала оккупированный Крым, а после того как ей запретили въезд в Украину, стала причитать о том, что зря заранее не ликвидировала из своих соц сетей доказательства поездок на аннексированный полуостров!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Звезды РФ больше не ездят выступать в ОРДЛО — ОТХВАТИЛИ ПО ПОЛНОЙ? — Гражданская оборона на ICTV / 08.02.2022 20:38
08.02.2022 20:38

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь