Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

В последнее время не утихают разговоры об открытой масштабной войне России и Украины.

Для начала хочется уточнить, что Украина уже 8 лет воюет не только с сепаратистами, но и с регулярными войсками Российской федерации. О чем в очередной раз напомнили всем без исключения.

Данное, казалось бы, обычное заявление Президента Украины, произвело эффект разорвавшейся бомбы на федеральных каналах.

Так считает не только главнокомандующий ВСУ, а каждый у кого более одной извилины в мозгу. Пленные псковские и костромские десантники тому пример.

И весь это фальшивый театр продолжается и поныне. Россия не отрицает возможность полномасштабной войны, но упорно настаивает на том, что эту самую войну планирует именно Украина.

Будет открытое полномасштабное вторжение России в Украину или нет покажет время, но то что для Кремля «Ненька» является самым желанным подарком — сомнения не вызывает ни у кого.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

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