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Video: Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021: В последнее время не утихают разговоры об открытой масштабной войне России и Украины. Для начала хочется уточнить, что Украина уже 8 лет воюет не только с сепаратистами, но и с регулярными войсками Российской федерации. О чем в очередной раз напомнили всем без исключения. Данное, казалось бы, обычное заявление Президента Украины, произвело эффект разорвавшейся бомбы на федеральных каналах. Так считает не только главнокомандующий ВСУ, а каждый у кого более одной извилины в мозгу. Пленные псковские и костромские десантники тому пример. И весь это фальшивый театр продолжается и поныне. Россия не отрицает возможность полномасштабной войны, но упорно настаивает на том, что эту самую войну планирует именно Украина. Будет открытое полномасштабное вторжение России в Украину или нет покажет время, но то что для Кремля «Ненька» является самым желанным подарком - сомнения не вызывает ни у кого. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

В последнее время не утихают разговоры об открытой масштабной войне России и Украины.

Для начала хочется уточнить, что Украина уже 8 лет воюет не только с сепаратистами, но и с регулярными войсками Российской федерации. О чем в очередной раз напомнили всем без исключения.

Данное, казалось бы, обычное заявление Президента Украины, произвело эффект разорвавшейся бомбы на федеральных каналах.

Так считает не только главнокомандующий ВСУ, а каждый у кого более одной извилины в мозгу. Пленные псковские и костромские десантники тому пример.

И весь это фальшивый театр продолжается и поныне. Россия не отрицает возможность полномасштабной войны, но упорно настаивает на том, что эту самую войну планирует именно Украина.

Будет открытое полномасштабное вторжение России в Украину или нет покажет время, но то что для Кремля «Ненька» является самым желанным подарком — сомнения не вызывает ни у кого.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV / 30.11.2021 20:55
30.11.2021 20:55

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