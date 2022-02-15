Зачем западные звезды ВКУСИЛИ русский мир — не подавились ли? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

Для увядших западных звезд, которые еще окончательно не потеряли разум, Россия – это такая себе офшорная зона. В обмен на гражданство РФ и сладкие речи можно получать шикарные гонорары, рассчитаться с долгами и при этом жить в цивилизованных странах, не расставаясь со своим родным паспортом.

Для них, Россия – это место, где можно скрыться от правоохранительных органов, избежать высокого налогообложения и получить на шару разнообразные преференции. Для этого, правда, нужно хоть изредка светиться в ушанке, кокошнике или пилотке со звездой во лбу.

А для Кремля – это не более чем замыливание глаз охлосу, который в шатком деревянном бараке с восторженностью и открытым ртом смотрит на давно угасших кумиров детства. Которые, как и этот самый охлос держат в руках ничего не значащий аусвайс с двуглавым орлом.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

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