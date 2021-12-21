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Video: Якутия умирает, а России плевать? Как выжить в нереальных условиях — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021: Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей. В планах Кремля в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. Причем все же понимают, что на поддержание гетто якобы кормившего всю Украину, Путин выделяет деньги не из своего кармана. Это бюджетные, по сути народные деньги, которые русским людям очевидно не нужны. Ну если раздаются миллиарды, а  в Донецке вон Россия обещает большую стройку организовать. Выходит, именно так. И вот в такие минуты мы всегда удивляемся насколько не уважает власть в России свой народ. Вот представьте простого человека в Якутии, который сидит у телека и смотрит новости о том, что 900 миллиардов рублей уйдет кому-то там. Не в Россию. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Якутия умирает, а России плевать? Как выжить в нереальных условиях — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей.

В планах Кремля в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года.

Причем все же понимают, что на поддержание гетто якобы кормившего всю Украину, Путин выделяет деньги не из своего кармана.

Это бюджетные, по сути народные деньги, которые русским людям очевидно не нужны. Ну если раздаются миллиарды, а  в Донецке вон Россия обещает большую стройку организовать.

Выходит, именно так. И вот в такие минуты мы всегда удивляемся насколько не уважает власть в России свой народ.

Вот представьте простого человека в Якутии, который сидит у телека и смотрит новости о том, что 900 миллиардов рублей уйдет кому-то там. Не в Россию.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Якутия умирает, а России плевать? Как выжить в нереальных условиях — Гражданская оборона на ICTV / 21.12.2021 21:11
21.12.2021 21:11

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