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Video: Выборы в Госдуму на носу! Ожидает ли Россию СМЕНА ВЛАСТИ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021: Вслед за обнулением Путинских сроков в России грядет серьезная махинация с выборами в Госдуму. И речь уже не идет о вбросах и каруселях. Этого уже недостаточно, чтобы партия власти набрала конституционное большинство. Потерять ресурс, который позволяет без всяких препятствий вводить войска куда угодно, поднимать пенсионный возраст, обнуляться в конце концов – Кремль просто не может. Следовательно, приходится менять правила по ходу игры. Сначала сыграли в наперстки, где зашкварное правительство Медведева сменили на никому не известного Мишустина. Впоследствии, с избирательной гонки сняли многих аксакалов и основателей Единой России. Так, тот же Медведев не попал даже в пятерку единоросов на предстоящих выборах. Зато кремлёвские любимчики Шойгу и Лавров - возглавили ее. Для последнего - это вообще дебют во внутренней политике. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Выборы в Госдуму на носу! Ожидает ли Россию СМЕНА ВЛАСТИ? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Вслед за обнулением Путинских сроков в России грядет серьезная махинация с выборами в Госдуму. И речь уже не идет о вбросах и каруселях. Этого уже недостаточно, чтобы партия власти набрала конституционное большинство.

Потерять ресурс, который позволяет без всяких препятствий вводить войска куда угодно, поднимать пенсионный возраст, обнуляться в конце концов – Кремль просто не может. Следовательно, приходится менять правила по ходу игры. Сначала сыграли в наперстки, где зашкварное правительство Медведева сменили на никому не известного Мишустина.

Впоследствии, с избирательной гонки сняли многих аксакалов и основателей Единой России. Так, тот же Медведев не попал даже в пятерку единоросов на предстоящих выборах. Зато кремлёвские любимчики Шойгу и Лавров — возглавили ее. Для последнего — это вообще дебют во внутренней политике.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Выборы в Госдуму на носу! Ожидает ли Россию СМЕНА ВЛАСТИ? — Гражданская оборона на ICTV / 10.08.2021 21:31
10.08.2021 21:31

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