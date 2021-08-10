Выборы в Госдуму на носу! Ожидает ли Россию СМЕНА ВЛАСТИ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Вслед за обнулением Путинских сроков в России грядет серьезная махинация с выборами в Госдуму. И речь уже не идет о вбросах и каруселях. Этого уже недостаточно, чтобы партия власти набрала конституционное большинство.

Потерять ресурс, который позволяет без всяких препятствий вводить войска куда угодно, поднимать пенсионный возраст, обнуляться в конце концов – Кремль просто не может. Следовательно, приходится менять правила по ходу игры. Сначала сыграли в наперстки, где зашкварное правительство Медведева сменили на никому не известного Мишустина.

Впоследствии, с избирательной гонки сняли многих аксакалов и основателей Единой России. Так, тот же Медведев не попал даже в пятерку единоросов на предстоящих выборах. Зато кремлёвские любимчики Шойгу и Лавров — возглавили ее. Для последнего — это вообще дебют во внутренней политике.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

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