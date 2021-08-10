Выборы в Госдуму на носу! Ожидает ли Россию СМЕНА ВЛАСТИ? — Гражданская оборона на ICTV

В Кремле с УДОВОЛЬТСВИЕМ смотрят, как УМИРАЕТ Донбасс. Эксперименты на людях? — Гражданская оборона на ICTV
Россия на Олимпиаде. Мария Захарова показала мастер класс — Гражданская оборона на ICTV
Как летом в России людей ОБСЛУЖИВАЮТ без должного УВАЖЕНИЯ — Гражданская оборона на ICTV
Смотрящий по Крыму от Кремля — кто такой Марат Хуснуллин — Гражданская оборона на ICTV
Принудительное «чипирование» Спутником Ви — почему россияне ТАК БОЯТСЯ — Гражданская оборона на ICTV
Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV
Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России — Гражданская оборона на ICTV
Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране — Гражданская оборона на ICTV
Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Тотальная разруха и никаких надежд на будущее: на что способен настоящий «русский мир» — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Сезон неудач и разочарований: как оккупационная власть заботится о жителях аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Пропаганды много не бывает: о чем рассказывают по телевизору жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20