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Video: Вячеслав Володин — как живет главный обожатель Путина — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021: Безапелляционным лидером в обожании Путина за весь этот период был и остается – Вячеслав Володин. Пожалуй, никто так не любит Владимира Владимировича, как Вячеслав Володин - саратовский Златоуст. Именно такая кличка за ним закрепилась в кремлевских кабинетах. Почему златоуст, как с этим связан Сурков и откуда у Володина такие воздыхания по президенту расскажет Гражданская оборона. Гражданская оборона уже семь лет показывает, как из благоприятного курортного региона Россия создала военно-заборного монстра! Поэтому, вопрос «Сколько потеряла экономика Крыма?» нужно адресовать самому Володину и его небожителю. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Вячеслав Володин — как живет главный обожатель Путина — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Безапелляционным лидером в обожании Путина за весь этот период был и остается – Вячеслав Володин.

Пожалуй, никто так не любит Владимира Владимировича, как Вячеслав Володин — саратовский Златоуст. Именно такая кличка за ним закрепилась в кремлевских кабинетах. Почему златоуст, как с этим связан Сурков и откуда у Володина такие воздыхания по президенту расскажет Гражданская оборона.

Гражданская оборона уже семь лет показывает, как из благоприятного курортного региона Россия создала военно-заборного монстра! Поэтому, вопрос «Сколько потеряла экономика Крыма?» нужно адресовать самому Володину и его небожителю.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Вячеслав Володин — как живет главный обожатель Путина — Гражданская оборона на ICTV / 17.08.2021 20:08
17.08.2021 20:08

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