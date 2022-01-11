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Video: Вся правда о протестах в Казахстане — аннексия по Белорусскому сценарию? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022: Глядя на Казахстан сейчас, можно смело говорить об очередной аннексии по Белорусскому сценарию, где местный диктатор в обмен на свое спасение, банально сдает страну. Караван остановить могут только сами казахи, которым нужно решить либо они хозяева на своей земле и будут за нее бороться, либо смириться в условным Казахским федеральным округом  марионеткой в Нур-Султане, русским языком вместо казахского и Скабеевой да Азаренком по телевизору. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Вся правда о протестах в Казахстане — аннексия по Белорусскому сценарию? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

Глядя на Казахстан сейчас, можно смело говорить об очередной аннексии по Белорусскому сценарию, где местный диктатор в обмен на свое спасение, банально сдает страну.

Караван остановить могут только сами казахи, которым нужно решить либо они хозяева на своей земле и будут за нее бороться, либо смириться в условным Казахским федеральным округом  марионеткой в Нур-Султане, русским языком вместо казахского и Скабеевой да Азаренком по телевизору.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Вся правда о протестах в Казахстане — аннексия по Белорусскому сценарию? — Гражданская оборона на ICTV / 11.01.2022 20:57
11.01.2022 20:57

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