Вся правда о протестах в Казахстане — аннексия по Белорусскому сценарию? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

Глядя на Казахстан сейчас, можно смело говорить об очередной аннексии по Белорусскому сценарию, где местный диктатор в обмен на свое спасение, банально сдает страну.

Караван остановить могут только сами казахи, которым нужно решить либо они хозяева на своей земле и будут за нее бороться, либо смириться в условным Казахским федеральным округом марионеткой в Нур-Султане, русским языком вместо казахского и Скабеевой да Азаренком по телевизору.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/