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Video: Вся правда о крепкой дружбе России с террористами — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021: Признание талибана, как официальную власть в Афганистане, будет означать плевок в лицо многим жителям и народам России. Талибы после захвата власти планируют создать государство, строго следующее законам жесткого шариата. Вряд ли у кого-то еще остались сомнения, что талибы – это обычные террористы. И как ни странно, Россия в отличие от всего цивилизованного мира, не просто поддерживает это движение, но и радостно встречает их в российской столице. И это при том, что официально «талибан» является запрещенной в России организацией и за содействие с ней в тюрьмах РФ сидит не один десяток людей. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Вся правда о крепкой дружбе России с террористами — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Признание талибана, как официальную власть в Афганистане, будет означать плевок в лицо многим жителям и народам России.

Талибы после захвата власти планируют создать государство, строго следующее законам жесткого шариата.

Вряд ли у кого-то еще остались сомнения, что талибы – это обычные террористы. И как ни странно, Россия в отличие от всего цивилизованного мира, не просто поддерживает это движение, но и радостно встречает их в российской столице.

И это при том, что официально «талибан» является запрещенной в России организацией и за содействие с ней в тюрьмах РФ сидит не один десяток людей.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Вся правда о крепкой дружбе России с террористами — Гражданская оборона на ICTV / 14.09.2021 20:30
14.09.2021 20:30

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