Вся правда о крепкой дружбе России с террористами — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.09.2021:

Признание талибана, как официальную власть в Афганистане, будет означать плевок в лицо многим жителям и народам России.

Талибы после захвата власти планируют создать государство, строго следующее законам жесткого шариата.

Вряд ли у кого-то еще остались сомнения, что талибы – это обычные террористы. И как ни странно, Россия в отличие от всего цивилизованного мира, не просто поддерживает это движение, но и радостно встречает их в российской столице.

И это при том, что официально «талибан» является запрещенной в России организацией и за содействие с ней в тюрьмах РФ сидит не один десяток людей.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.09.2021

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