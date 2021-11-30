Все отказываются от навязанного русского языка и возвращаются к родному. Россия в бешенстве — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

С началом войны на Донбассе и оккупации Крыма нытье по так называемому ущемлению россиян и русскоговорящих достигло невиданных масштабов.

Выражение «запретили русский язык» — это даже не манипуляция, а откровенное вранье Скабеевой. Как говорил классик: «если кто-то скажет, что ему в Украине запретили разговаривать на русском языке»:

Это, во-первых. Во вторых, в том, что в стране под названием Украина происходит обучение детей на родном языке, меню в ресторанах на украинском, и в банке тебе скажут «Вітаю», а не «здравствуйте» ничего зазорного, мягко говоря, нет.

За попытку насильственной русификации и наглого поведения РФ навсегда лишилась благосклонности Прибалтики.

Кремль сделал все возможное, чтобы подобные отношения образовались с Грузией и Украиной. Оккупация территорий, кровь местного населения, ненависть к национальным языкам и постоянные оскорбления и ложь в адрес свободных народов может привести не только к русофобии, но и к скорой кончине псевдоимперии.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

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