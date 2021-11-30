Все отказываются от навязанного русского языка и возвращаются к родному. Россия в бешенстве — Гражданская оборона на ICTV

Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV
Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV
Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV
Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV
РЕАЛЬНЫЙ СТАЛИН — каким он был при жизни на самом деле — Гражданская оборона на ICTV
СТРАШНАЯ забота Кремля о россиянах — люди видят только ОБГЛОДАННЫЕ КОСТИ — Гражданская оборона на ICTV
Беспринципные и отмороженные! Как ОРДЛОвское болотце засосало в недоСМИ самых тухлых — Гражданская оборона на ICTV
Кризис с беженцами на белорусской границе — ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? — Гражданская оборона на ICTV
Как традиции российского «авось» перекочевали в оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как Россия уничтожает оккупированный Крым и во что превращает жизнь его жителей — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Кто они – рупоры пропаганды в ОРДЛО сегодня? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Очередное поражение Кремля: как Украина вернула крымское золото на родину — Гражданская оборона, вторник, 20:20