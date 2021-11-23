Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

В последнее время на российском телевидении все чаще звучат фразы «Третья мировая» и «Ядерная война».

Естественно, главный враг ненавистного запада – скрепная до мозга костей Россия.

Не утихают разговоры о ядерном вооружении и в Кремле.

Гражданская оборона постарается объяснить, что такое ядерное оружие и какие страны им обладают. Мы сравним ядерное противостояние США и России. Расскажем возможно ли возвращение Украины в «ядерный клуб» и что такое система ПРО, которую так боятся в Кремле.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

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