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Video: Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021: В последнее время на российском телевидении все чаще звучат фразы «Третья мировая» и «Ядерная война». Естественно, главный враг ненавистного запада – скрепная до мозга костей Россия. Не утихают разговоры о ядерном вооружении и в Кремле. Гражданская оборона постарается объяснить, что такое ядерное оружие и какие страны им обладают. Мы сравним ядерное противостояние США и России. Расскажем возможно ли возвращение Украины в «ядерный клуб» и что такое система ПРО, которую так боятся в Кремле. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

В последнее время на российском телевидении все чаще звучат фразы «Третья мировая» и «Ядерная война».

Естественно, главный враг ненавистного запада – скрепная до мозга костей Россия.

Не утихают разговоры о ядерном вооружении и в Кремле.

Гражданская оборона постарается объяснить, что такое ядерное оружие и какие страны им обладают. Мы сравним ядерное противостояние США и России. Расскажем возможно ли возвращение Украины в «ядерный клуб» и что такое система ПРО, которую так боятся в Кремле.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV / 23.11.2021 20:24
23.11.2021 20:24

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