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Video: Война входила в планы Сталина? Почему его ни в коем случае нельзя считать героем — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021: В прошлой программе мы вам показали лишь толику того «сталинобесия», которое охватило современную Россию. Сегодня же мы постараемся объяснить откуда в головах россиян такая «болячка», и почему Сталина ни в коем случае нельзя считать героем даже в тех случаях, которые кажутся безапелляционными. Гражданская оборона возьмет на себя роль министерства просвещения и постарается пролить свет на общий для нас отрезок истории, чтобы подобного в будущем не слышать от слова «совсем». – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Война входила в планы Сталина? Почему его ни в коем случае нельзя считать героем — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

В прошлой программе мы вам показали лишь толику того «сталинобесия», которое охватило современную Россию.

Сегодня же мы постараемся объяснить откуда в головах россиян такая «болячка», и почему Сталина ни в коем случае нельзя считать героем даже в тех случаях, которые кажутся безапелляционными.

Гражданская оборона возьмет на себя роль министерства просвещения и постарается пролить свет на общий для нас отрезок истории, чтобы подобного в будущем не слышать от слова «совсем».

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Война входила в планы Сталина? Почему его ни в коем случае нельзя считать героем — Гражданская оборона на ICTV / 09.11.2021 20:18
09.11.2021 20:18

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