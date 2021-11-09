Война входила в планы Сталина? Почему его ни в коем случае нельзя считать героем — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

В прошлой программе мы вам показали лишь толику того «сталинобесия», которое охватило современную Россию.

Сегодня же мы постараемся объяснить откуда в головах россиян такая «болячка», и почему Сталина ни в коем случае нельзя считать героем даже в тех случаях, которые кажутся безапелляционными.

Гражданская оборона возьмет на себя роль министерства просвещения и постарается пролить свет на общий для нас отрезок истории, чтобы подобного в будущем не слышать от слова «совсем».

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

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