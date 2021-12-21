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Video: Война будет короткой? О чем договаривались сильные мира сего — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021: Зачастили – так можно охарактеризовать сложившиеся в последнее время отношения РФ и США. Судя по обоюдным заявлениям, говорить будут много. Штаты с Кремлем действительно ведут активные переговоры касательно Украины. Россиян очень тешит речь Байдена о том, что американских войск в Украине не будет. Больной вопрос для России о вступлении Украины в НАТО никак не уйдет с повестки дня. На прошлой неделе Кремль даже отправил официальные требования. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Война будет короткой? О чем договаривались сильные мира сего — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Зачастили – так можно охарактеризовать сложившиеся в последнее время отношения РФ и США. Судя по обоюдным заявлениям, говорить будут много.

Штаты с Кремлем действительно ведут активные переговоры касательно Украины. Россиян очень тешит речь Байдена о том, что американских войск в Украине не будет.

Больной вопрос для России о вступлении Украины в НАТО никак не уйдет с повестки дня. На прошлой неделе Кремль даже отправил официальные требования.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Война будет короткой? О чем договаривались сильные мира сего — Гражданская оборона на ICTV / 21.12.2021 21:05
21.12.2021 21:05

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