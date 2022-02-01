Великие россияне говорили мерзости о своей стране? Или же открывали людям ГЛАЗА — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

В России уже давно говорить правду о россиянах и самой России запрещено.

Каждый, нарушивший сие табу будет тут же унижен, осужден и оскорблен.

Данные оскорбления и переход на личности являются очередным доказательством хамства. Но студийные унижения – не самое худшее, что ожидает подобных диссидентов. Надуманные приговоры и реальные сроки, а в лучшем случае – иммиграция – вот исход свободы слова в РФ.

Но не только современные деятели искусства подпадают под прессовочную машину Кремля. И не только они имеют смелость открыто высказываться о своем народе. Вы будете удивлены, сколько классиков русской литературы, музыки и науки считают россиян быдлом, садистами, алкоголиками и рабами.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

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