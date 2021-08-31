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Video: В России не уважают русских — чем им не по-детски забивают мозг — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021: Просто вспомните каким был день города и день шахтера в ОРДЛО и окрестностях при Украине ну и сейчас. И вот когда вспомните, а еще лучше запишите на листочке, а листочек повесите на холодильник, вот тогда никакой Юнион, Оплот, канал Россия никто не сможет вас обмануть.  Ведь именно ложь это фундамент русского мира. На заработки уезжают те, кто держался с 14-го года. Ведь вместо решения проблем у себя под носом оккупанты заняты перекладыванием с больной головы на здоровую. В итоге в городе шахтеров, о проблемах шахтеров никто не говорит. По телеку тишина. А МММщик  бодренько начитывает тексты о развале, нет ни ОРДЛО…. а Украины – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

В России не уважают русских — чем им не по-детски забивают мозг — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Просто вспомните каким был день города и день шахтера в ОРДЛО и окрестностях при Украине ну и сейчас. И вот когда вспомните, а еще лучше запишите на листочке, а листочек повесите на холодильник, вот тогда никакой Юнион, Оплот, канал Россия никто не сможет вас обмануть.  Ведь именно ложь это фундамент русского мира.

На заработки уезжают те, кто держался с 14-го года. Ведь вместо решения проблем у себя под носом оккупанты заняты перекладыванием с больной головы на здоровую.

В итоге в городе шахтеров, о проблемах шахтеров никто не говорит. По телеку тишина. А МММщик  бодренько начитывает тексты о развале, нет ни ОРДЛО…. а Украины

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / В России не уважают русских — чем им не по-детски забивают мозг — Гражданская оборона на ICTV / 31.08.2021 20:35
31.08.2021 20:35

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