В России не уважают русских — чем им не по-детски забивают мозг — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Просто вспомните каким был день города и день шахтера в ОРДЛО и окрестностях при Украине ну и сейчас. И вот когда вспомните, а еще лучше запишите на листочке, а листочек повесите на холодильник, вот тогда никакой Юнион, Оплот, канал Россия никто не сможет вас обмануть. Ведь именно ложь это фундамент русского мира.

На заработки уезжают те, кто держался с 14-го года. Ведь вместо решения проблем у себя под носом оккупанты заняты перекладыванием с больной головы на здоровую.

В итоге в городе шахтеров, о проблемах шахтеров никто не говорит. По телеку тишина. А МММщик бодренько начитывает тексты о развале, нет ни ОРДЛО…. а Украины

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

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