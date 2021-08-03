В Кремле с УДОВОЛЬТСВИЕМ смотрят, как УМИРАЕТ Донбасс. Эксперименты на людях? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Обещания нацистов очень напоминают сегодня обещания Кремля жителям оккупированного Донбасса. Мол, не беспокойтесь, все будет хорошо.

«Дорогие дончане, вскоре все наладится, Россия с вами и она вас не покинет».

С такими лозунгами чуть ли не ежемесячно с высокой трибуны Донецка выступает какой-то депутат Госдумы или глава роспропаганды.

Если честно, то мы уже сбились со счета, сколько раз «фактически» и «практически» Россия признавала недореспублики.

За семь лет упадка, любое упоминание Путиным Донбасса в ОРДЛО воспринимается как «фактическое» признание.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021

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