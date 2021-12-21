Как Россия уничтожает оккупированный Крым и во что превращает жизнь его жителей — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Кто они – рупоры пропаганды в ОРДЛО сегодня? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Очередное поражение Кремля: как Украина вернула крымское золото на родину — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Что получили крымчане, которые позвали оккупантов к себе домой — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Крымские предатели: как живется украинским чиновникам, которые перешли на сторону оккупантов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зачем Россия раздавала свои паспорта в украинском Донбассе — Гражданская оборона, вторник, 20:20
В каком состоянии оккупированный Крым готовится встречать Новый год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Россия увеличивает ставки. Какой ответ готовит Украина? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Кто стоит за нагнетанием ситуации на восточной границе Украины? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как традиции российского «авось» перекочевали в оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20