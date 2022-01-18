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Video: Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022: Безусловно главным событием прошлой недели стал унизительный вынос Кремля в Женеве. Где напомним, Россия грозно трясла кулачком, доставала из пакета разного рода ультиматумы. Вот только закончилась вся эта бравада привычным пшиком. Ведь в ответ на все ультиматумы и НАТО в целом и США в отдельности очень вежливо послали Кремль с его хотелками куда подальше. Поставив Путина и компанию в весьма неловкое положение. Ведь Москва, в случае отказа НАТО, обещала показать Североатлантическому альянсу Кузькину маму. А значит теперь сделать вид, что ничего не случилось – значит проявить слабость и снова выставить себя балаболами. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Безусловно главным событием прошлой недели стал унизительный вынос Кремля в Женеве.

Где напомним, Россия грозно трясла кулачком, доставала из пакета разного рода ультиматумы.

Вот только закончилась вся эта бравада привычным пшиком.

Ведь в ответ на все ультиматумы и НАТО в целом и США в отдельности очень вежливо послали Кремль с его хотелками куда подальше.

Поставив Путина и компанию в весьма неловкое положение. Ведь Москва, в случае отказа НАТО, обещала показать Североатлантическому альянсу Кузькину маму.

А значит теперь сделать вид, что ничего не случилось – значит проявить слабость и снова выставить себя балаболами.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО — Гражданская оборона на ICTV / 18.01.2022 21:08
18.01.2022 21:08

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