Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Безусловно главным событием прошлой недели стал унизительный вынос Кремля в Женеве.

Где напомним, Россия грозно трясла кулачком, доставала из пакета разного рода ультиматумы.

Вот только закончилась вся эта бравада привычным пшиком.

Ведь в ответ на все ультиматумы и НАТО в целом и США в отдельности очень вежливо послали Кремль с его хотелками куда подальше.

Поставив Путина и компанию в весьма неловкое положение. Ведь Москва, в случае отказа НАТО, обещала показать Североатлантическому альянсу Кузькину маму.

А значит теперь сделать вид, что ничего не случилось – значит проявить слабость и снова выставить себя балаболами.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

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