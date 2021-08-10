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Video: Украинский Крым ПЛАЧЕТ! Как Россия УБИВАЕТ полуостров — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021: Разочарования, недовольства, видеообращения и мольбы о помощи! Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова? Уже больше 7 лет мы с болью в сердце наблюдаем за тем, как РФ меняет и во что превращает украинский Крым Оккупанты с легкостью убивают экологию и природу полуострова, его облик, историю и культурное наследие. Они знают, что находятся на чужой территории и бесчинствовать здесь будут не вечно. Поэтому спешат уничтожить все, что только могут и отобрать все, что только видят! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Украинский Крым ПЛАЧЕТ! Как Россия УБИВАЕТ полуостров — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 10.08.2021:

Разочарования, недовольства, видеообращения и мольбы о помощи!

Во что превратилась жизнь крымчан после аннексии полуострова?

Уже больше 7 лет мы с болью в сердце наблюдаем за тем, как РФ меняет и во что превращает украинский Крым

Оккупанты с легкостью убивают экологию и природу полуострова, его облик, историю и культурное наследие.

Они знают, что находятся на чужой территории и бесчинствовать здесь будут не вечно.

Поэтому спешат уничтожить все, что только могут и отобрать все, что только видят!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 10.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Украинский Крым ПЛАЧЕТ! Как Россия УБИВАЕТ полуостров — Гражданская оборона на ICTV / 10.08.2021 21:37
10.08.2021 21:37

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