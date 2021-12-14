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Video: У России нет шансов в войне с НАТО? Почему Кремль выберет путь переговоров, а не вторжения — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021: Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ. Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили. "Дурень думкою багатіє" но пусть и дальше так считают. Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится. Но почему? – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

У России нет шансов в войне с НАТО? Почему Кремль выберет путь переговоров, а не вторжения — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:

Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ.

Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили.

«Дурень думкою багатіє» но пусть и дальше так считают.

Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится.

Но почему?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / У России нет шансов в войне с НАТО? Почему Кремль выберет путь переговоров, а не вторжения — Гражданская оборона на ICTV / 14.12.2021 21:18
14.12.2021 21:18

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