У России нет шансов в войне с НАТО? Почему Кремль выберет путь переговоров, а не вторжения — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:

Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ.

Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили.

«Дурень думкою багатіє» но пусть и дальше так считают.

Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится.

Но почему?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/