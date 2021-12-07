ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

Еще один год российской оккупации Крыма подходит к своей финишной прямой. Самое время подвести итоги и показать вам как изменилась жизнь полуострова за этот год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние на аннексированном полуострове.

В наших следующих программах мы покажем традиционный рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Крыму 2021 года!

Мы покажем кто по-настоящему управляет полуостровом на камеры, а кто дергает за ниточки из-за кулис!

Мы раскроем вам лица тех, кто способствует варварскому уничтожению Крыма. Лица, якобы преуспевающих коллаборантов и влиятельных россиян, которые пока еще держатся на плаву и думают, что будут наживаться на аннексии вечно…

Но перед этим продемонстрируем ТОП неудачников 2021 года, ТОП предателей Украины, которые больше 7 лет думали, что они, перейдя на сторону врага, обеспечат себе высокий статус и безбедное существование, а в итоге получили от Матушки России заслуженное наказание.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

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