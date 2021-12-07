УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021: Еще один год российской оккупации Крыма подходит к своей финишной прямой. Самое время подвести итоги и показать вам как изменилась жизнь полуострова за этот год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние на аннексированном полуострове. В наших следующих программах мы покажем традиционный рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Крыму 2021 года! Мы покажем кто по-настоящему управляет полуостровом на камеры, а кто дергает за ниточки из-за кулис! Мы раскроем вам лица тех, кто способствует варварскому уничтожению Крыма. Лица, якобы преуспевающих коллаборантов и влиятельных россиян, которые пока еще держатся на плаву и думают, что будут наживаться на аннексии вечно… Но перед этим продемонстрируем ТОП неудачников 2021 года, ТОП предателей Украины, которые больше 7 лет думали, что они, перейдя на сторону врага, обеспечат себе высокий статус и безбедное существование, а в итоге получили от Матушки России заслуженное наказание. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

Еще один год российской оккупации Крыма подходит к своей финишной прямой. Самое время подвести итоги и показать вам как изменилась жизнь полуострова за этот год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние на аннексированном полуострове.

В наших следующих программах мы покажем традиционный рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Крыму 2021 года!

Мы покажем кто по-настоящему управляет полуостровом на камеры, а кто дергает за ниточки из-за кулис!

Мы раскроем вам лица тех, кто способствует варварскому уничтожению Крыма. Лица, якобы преуспевающих коллаборантов и влиятельных россиян, которые пока еще держатся на плаву и думают, что будут наживаться на аннексии вечно…

Но перед этим продемонстрируем ТОП неудачников 2021 года, ТОП предателей Украины, которые больше 7 лет думали, что они, перейдя на сторону врага, обеспечат себе высокий статус и безбедное существование, а в итоге получили от Матушки России заслуженное наказание.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV / 07.12.2021 20:37
07.12.2021 20:37

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь