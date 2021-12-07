ТОП предателей Украины в Крыму 2021 — как сложилась жизнь неудачников — Гражданская оборона на ICTV

Заявление Зеленского произвело эффект разорвавшейся бомбы в Кремле! Разговоры об атаке не утихают — Гражданская оборона на ICTV
Красивый КРЫМ уже не ТОТ! ТОП абасурдных новшевств и маразмов — Гражданская оборона на ICTV
АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV
Все отказываются от навязанного русского языка и возвращаются к родному. Россия в бешенстве — Гражданская оборона на ICTV
Россия напичкала техникой и ракетами участок границы между Украиной и Беларусью. МАСКИ СБРОШЕНЫ — Гражданская оборона на ICTV
Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV
Возвращение Украины в ядерный клуб возможно? Вся правда о ядерном противостоянии в мире — Гражданская оборона на ICTV
Разведка назвала дату вторжения России в Украину? Кто подставит плечо и НЕ ПРЕДАСТ — Гражданская оборона на ICTV
Кто стоит за нагнетанием ситуации на восточной границе Украины? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как традиции российского «авось» перекочевали в оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Как Россия уничтожает оккупированный Крым и во что превращает жизнь его жителей — Гражданская оборона, вторник, 20:20
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