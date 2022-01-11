Топ маразмов РФ 2021! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать в 2022? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

На Бога надейся, а сам не плошай! Казалось бы, сказано – сделано! Но только не в России

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: топ маразмов РФ за ушедший год!

И если ТАКОЕ уже было, чего ждать дальше в 2022?!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

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