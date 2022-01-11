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Video: Топ маразмов РФ 2021! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать в 2022? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022: На Бога надейся, а сам не плошай! Казалось бы, сказано – сделано! Но только не в России Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: топ маразмов РФ за ушедший год! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать дальше в 2022?! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Топ маразмов РФ 2021! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать в 2022? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

На Бога надейся, а сам не плошай! Казалось бы, сказано – сделано! Но только не в России

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: топ маразмов РФ за ушедший год!

И если ТАКОЕ уже было, чего ждать дальше в 2022?!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Топ маразмов РФ 2021! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать в 2022? — Гражданская оборона на ICTV / 11.01.2022 20:13
11.01.2022 20:13

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