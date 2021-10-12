ТОП крымских чиновников, присягнувших на верность врагу. ЧАСТЬ ІІ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

Когда 7 лет назад Россия с оружием вторглась на крымский полуостров, многие представители украинской власти в Крыму, умудрялись переобуваться прямо в воздухе и молниеносно переходили на сторону врага, надеясь получить от оккупанта всевозможные бонусы и высокие должности при, так называемой новой власти.

Но, помимо уже известных нам медийных изменников Родины, коллаборантов и приспособленцев в Крыму оказалось гораздо больше!

На прошлой неделе, мы уже начали знакомить вас с самыми одиозными предателями Украины на полуострове и прямо сейчас продолжаем наш ТОП крымских чиновников, присягнувших на верность врагу!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

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