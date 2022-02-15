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Video: ТОП крымчан в законе — рейтинг влиятельных людей впечатляет (ніт) — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022: На прошлой неделе мы показали вам первую часть рейтинга самых влиятельных на оккупированном полуострове людей, которые разместились с 10го по 6ое место. Благодаря тесным связям с кремлевской верхушкой, их влияние и доходы на данный момент являются самыми весомыми и значимыми в Крыму… Мы ежегодно составляем рейтинг главных бенефициаров аннексии Крымского полуострова для того, что украинцы знали, кто на самом деле стоит за оккупацией Крыма. Знали имена и фамилии преступников, которые продолжают наживаться на Крыме и совершать большие преступления против нашей страны. И прямо сейчас мы продолжаем наш рейтинг! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ТОП крымчан в законе — рейтинг влиятельных людей впечатляет (ніт) — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

На прошлой неделе мы показали вам первую часть рейтинга самых влиятельных на оккупированном полуострове людей, которые разместились с 10го по 6ое место. Благодаря тесным связям с кремлевской верхушкой, их влияние и доходы на данный момент являются самыми весомыми и значимыми в Крыму…

Мы ежегодно составляем рейтинг главных бенефициаров аннексии Крымского полуострова для того, что украинцы знали, кто на самом деле стоит за оккупацией Крыма. Знали имена и фамилии преступников, которые продолжают наживаться на Крыме и совершать большие преступления против нашей страны.

И прямо сейчас мы продолжаем наш рейтинг!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ТОП крымчан в законе — рейтинг влиятельных людей впечатляет (ніт) — Гражданская оборона на ICTV / 15.02.2022 20:45
15.02.2022 20:45

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