ТОП крымчан в законе — рейтинг влиятельных людей впечатляет (ніт) — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

На прошлой неделе мы показали вам первую часть рейтинга самых влиятельных на оккупированном полуострове людей, которые разместились с 10го по 6ое место. Благодаря тесным связям с кремлевской верхушкой, их влияние и доходы на данный момент являются самыми весомыми и значимыми в Крыму…

Мы ежегодно составляем рейтинг главных бенефициаров аннексии Крымского полуострова для того, что украинцы знали, кто на самом деле стоит за оккупацией Крыма. Знали имена и фамилии преступников, которые продолжают наживаться на Крыме и совершать большие преступления против нашей страны.

И прямо сейчас мы продолжаем наш рейтинг!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

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