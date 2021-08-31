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Video: ТОП-5 новейшего украинского вооружения, от которого у России трясутся поджилки — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021: Помимо именитых гостей «Крымской платформы», обсуждения Независимости Украины и марша зарубежных войск по Майдану Независимости, покоя Скабеевой и компании не давала украинская военная техника. Ну что же, Гражданская оборона готова вытереть пену у рта госпоже Скабеевой и исключительно на фактах доказать очередную лживость ее слов. Мы подготовили ТОП-5 украинского вооружения, которое было создано не просто в годы независимости Украины, а в последние семь лет украино-российской войны. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ТОП-5 новейшего украинского вооружения, от которого у России трясутся поджилки — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 31.08.2021:

Помимо именитых гостей «Крымской платформы», обсуждения Независимости Украины и марша зарубежных войск по Майдану Независимости, покоя Скабеевой и компании не давала украинская военная техника.

Ну что же, Гражданская оборона готова вытереть пену у рта госпоже Скабеевой и исключительно на фактах доказать очередную лживость ее слов. Мы подготовили ТОП-5 украинского вооружения, которое было создано не просто в годы независимости Украины, а в последние семь лет украино-российской войны.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 31.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ТОП-5 новейшего украинского вооружения, от которого у России трясутся поджилки — Гражданская оборона на ICTV / 31.08.2021 21:56
31.08.2021 21:56

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