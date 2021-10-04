ТОП-5 крымских чиновников коллаборантов — страна должна знать предателей в лицо — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

7 лет оккупации крымского полуострова хватило, чтобы навсегда запомнить имена и лица главных предателей Украины, которые в 2014 году без зазрения совести перешли на сторону врага и поддержали аннексию Крыма.

Но такие медийные персонажи как Аксенов, Константинов, Поклонская и иже с ними, это всего лишь верхушка айсберга! К сожалению, тех, кто стал соучастником международного преступления и предал Родину, надеясь получить высокие должности и другие «плюшки» от Кремля, на самом деле в Крыму гораздо больше!

«Гражданская оборона» посчитала, что это несправедливо и страна должна узнать своих «героев»! И так вот они топ-5 крымских чиновников коллаборантов!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

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