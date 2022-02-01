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Video: ТО-5 самых влиятельных людей в ЛНР — свежий рейтинг — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022: Порядки в Луганской части ОРДЛО в целом жестче, чем в Донецкой. Там еще в первые годы российские спецслужбы ликвидировали всех полевых командиров, которые пытались вести хотя бы минимально независимую политику. Причем о зачистках из России говорили сами боевики и даже обращались на этот счет в Следственный комитет РФ. Но дела, по понятным причинам, были успешно слиты и после отвода в Россию Плотницкого, который все же был человеком Суркова, а не ФСБ – власть в ЛыНыРы окончательно контролируют российские силовики. И это то что нужно обязательно учитывать, создавая рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Луганске. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ТО-5 самых влиятельных людей в ЛНР — свежий рейтинг — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

Порядки в Луганской части ОРДЛО в целом жестче, чем в Донецкой. Там еще в первые годы российские спецслужбы ликвидировали всех полевых командиров, которые пытались вести хотя бы минимально независимую политику.

Причем о зачистках из России говорили сами боевики и даже обращались на этот счет в Следственный комитет РФ.

Но дела, по понятным причинам, были успешно слиты и после отвода в Россию Плотницкого, который все же был человеком Суркова, а не ФСБ – власть в ЛыНыРы окончательно контролируют российские силовики.

И это то что нужно обязательно учитывать, создавая рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Луганске.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ТО-5 самых влиятельных людей в ЛНР — свежий рейтинг — Гражданская оборона на ICTV / 01.02.2022 20:20
01.02.2022 20:20

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