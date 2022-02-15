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Video: Танки в Киеве будут за час! ХТО це сказав? Підніміться! — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022: То это просто блеф. Конечно же они все считают. Ведь не забывайте, что огромные суммы и ресурсы будут уходить еще и на саму войну. А полномасштабная война с Украиной может стать для Москвы таким вязким болотцем, что Чечня в 99-ом просто сладкой булочкой покажется. И здесь нет никакой бравады. Большая территория будет растягивать силы.  Сотни небольших диверсионных групп, атакующих колонны, например, теми ништяками, которые союзники завозят сейчас. Это огромные потери живой силы ежедневно. И российское общество, конечно, к этому не будет готово. Ведь им по телеку вещают, мол они, например, Одессу без единого выстрела возьмут. В итоге на фоне финансового кризиса после санкций могут начаться и антивоенные акции.  То есть раскачка внутри России будет такая, что никакой Украины уже не захочется. Вот почему Москве куда выгодней избавить себя от такого геморроя, и наоборот… направить все силы и деньги на раскачку Украины изнутри. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Танки в Киеве будут за час! ХТО це сказав? Підніміться! — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

То это просто блеф. Конечно же они все считают. Ведь не забывайте, что огромные суммы и ресурсы будут уходить еще и на саму войну.

А полномасштабная война с Украиной может стать для Москвы таким вязким болотцем, что Чечня в 99-ом просто сладкой булочкой покажется. И здесь нет никакой бравады.

Большая территория будет растягивать силы.  Сотни небольших диверсионных групп, атакующих колонны, например, теми ништяками, которые союзники завозят сейчас.

Это огромные потери живой силы ежедневно. И российское общество, конечно, к этому не будет готово. Ведь им по телеку вещают, мол они, например, Одессу без единого выстрела возьмут.

В итоге на фоне финансового кризиса после санкций могут начаться и антивоенные акции.  То есть раскачка внутри России будет такая, что никакой Украины уже не захочется.

Вот почему Москве куда выгодней избавить себя от такого геморроя, и наоборот… направить все силы и деньги на раскачку Украины изнутри.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Танки в Киеве будут за час! ХТО це сказав? Підніміться! — Гражданская оборона на ICTV / 15.02.2022 20:46
15.02.2022 20:46

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