Танки в Киеве будут за час! ХТО це сказав? Підніміться! — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

То это просто блеф. Конечно же они все считают. Ведь не забывайте, что огромные суммы и ресурсы будут уходить еще и на саму войну.

А полномасштабная война с Украиной может стать для Москвы таким вязким болотцем, что Чечня в 99-ом просто сладкой булочкой покажется. И здесь нет никакой бравады.

Большая территория будет растягивать силы. Сотни небольших диверсионных групп, атакующих колонны, например, теми ништяками, которые союзники завозят сейчас.

Это огромные потери живой силы ежедневно. И российское общество, конечно, к этому не будет готово. Ведь им по телеку вещают, мол они, например, Одессу без единого выстрела возьмут.

В итоге на фоне финансового кризиса после санкций могут начаться и антивоенные акции. То есть раскачка внутри России будет такая, что никакой Украины уже не захочется.

Вот почему Москве куда выгодней избавить себя от такого геморроя, и наоборот… направить все силы и деньги на раскачку Украины изнутри.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

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