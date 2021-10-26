Не для людей: как Россия превращает Крым в военную базу — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Когда ожидания встречаются с реальностью: чем возмущены жители Крыма? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Неэффективный менеджмент: как московские наместники добивают Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зима в оккупации: как люди выживают в захваченном Донбассе? — Гражданская оборона, вторник, 20:20
2020 в оккупации: как крымчане провели этот год — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Царство лжи и двойных стандартов, как краткое описание жизни в ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Обитаемый остров: какие новости из Крыма шокировали даже российских ура-патриотов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Зрелища вместо хлеба: чем пичкают крымчан на захваченном полуострове федеральные пропагандисты — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Студенты, пенсионеры и неудачники: кто промывает мозги жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Крымские предатели: как живется украинским чиновникам, которые перешли на сторону оккупантов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20