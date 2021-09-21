Строительство Северного потока-2 официально ЗАВЕРШЕНО. Как скоро он превратится в РУИНЫ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Украина в ситуации с северным потоком – 2 отстаивает исключительно свои права и пытается донести Европе, что, прогнувшись один раз перед Кремлем, она еще долго не отмоется от тех фекалий, которыми себя вымажет. Объясним подробнее. 8 сентября официально завершилось строительство северного потока – 2.

Газпром может спокойно заполнить европейские хранилища газом через украинскую трубу. На данный момент она используется всего на 15%. Поэтому, не нужно рассказывать, что без СП-2 наполнить европейские резервуары невозможно! Это ЛОЖЬ!

Шантаж России с ценами на газ, четко показал Европе кем ее считает Кремль. Хочется верить, что такой экономический гигант как Германия не просто не прогнется, но и накажет РФ за подлость и коварство. А кремлевские шуты не будут уничижительным образом о ней отзываться, как они это делают с Беларусью.

Благо, Украина имеет достоинство и честь, и ради побрякушек в виде скидок на газ, сдаваться не собирается.

Украина ценой жизней своих защитников, сломанных судеб переселенцев и потерей территорий показывает всему миру, какой ценой дается свобода и как нужно противостоять агрессору, чтобы сохранить честь и достоинство. Ведь, однажды прогнувшись, выпрямиться будет крайне сложно!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

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