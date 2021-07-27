Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV

Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ — Гражданская оборона на ICTV
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Побег боевиков из Донбасса. ЧТО заставило их ДЕЛАТЬ НОГИ — Гражданская оборона на ICTV
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Сезон неудач и разочарований: как оккупационная власть заботится о жителях аннексированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Пропаганды много не бывает: о чем рассказывают по телевизору жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Замещение полным ходом: как Россия меняет население оккупированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Военные берцы вместо высоких пенсий и зарплат: что принесла РФ вместе с оккупацией в Крым — Гражданская оборона, вторник, 20:20