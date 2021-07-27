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Video: Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021: Донбасс страшно СКУЧАЕТ без Украины и очень хочет попроситься обратно в семью, но СТЕСНЯЕТСЯ? Вот сидят миллионы у телевизоров и вроде бы не все так плохо. Зарплата гарантирована, Европа разваливается, студенты из Эфиопии едут. Радостями можно с друзьями по таксофону поделиться. И эти люди уже не помнят, что до русского мира общаги донецкого меда и политеха ломились от иностранцев со всей планеты.  Что в ДонНУ даже отдельный факультет для иностранцев был. Они с радостью ехали в цветущий украинский город. Где отрывали лучшие в Европе стадионы, а не таксофоны. Где на ЕМЗ металлурги получали регулярную зарплату, а завод имел контракты на много лет вперед. Но русский мир доказывает, если забрать у человека нормальную еду и годами кормить только костями, со временем люди начнут думать, что вкуснее костей никогда и ничего не ели. И в таких примерах  весь русский мир. Бессмысленный и беспощадный – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Донбасс страшно СКУЧАЕТ без Украины и очень хочет попроситься обратно в семью, но СТЕСНЯЕТСЯ?

Вот сидят миллионы у телевизоров и вроде бы не все так плохо. Зарплата гарантирована, Европа разваливается, студенты из Эфиопии едут.

Радостями можно с друзьями по таксофону поделиться. И эти люди уже не помнят, что до русского мира общаги донецкого меда и политеха ломились от иностранцев со всей планеты.  Что в ДонНУ даже отдельный факультет для иностранцев был.

Они с радостью ехали в цветущий украинский город. Где отрывали лучшие в Европе стадионы, а не таксофоны. Где на ЕМЗ металлурги получали регулярную зарплату, а завод имел контракты на много лет вперед.

Но русский мир доказывает, если забрать у человека нормальную еду и годами кормить только костями, со временем люди начнут думать, что вкуснее костей никогда и ничего не ели. И в таких примерах  весь русский мир. Бессмысленный и беспощадный

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV / 27.07.2021 20:30
27.07.2021 20:30

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