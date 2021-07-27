Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Донбасс страшно СКУЧАЕТ без Украины и очень хочет попроситься обратно в семью, но СТЕСНЯЕТСЯ?

Вот сидят миллионы у телевизоров и вроде бы не все так плохо. Зарплата гарантирована, Европа разваливается, студенты из Эфиопии едут.

Радостями можно с друзьями по таксофону поделиться. И эти люди уже не помнят, что до русского мира общаги донецкого меда и политеха ломились от иностранцев со всей планеты. Что в ДонНУ даже отдельный факультет для иностранцев был.

Они с радостью ехали в цветущий украинский город. Где отрывали лучшие в Европе стадионы, а не таксофоны. Где на ЕМЗ металлурги получали регулярную зарплату, а завод имел контракты на много лет вперед.

Но русский мир доказывает, если забрать у человека нормальную еду и годами кормить только костями, со временем люди начнут думать, что вкуснее костей никогда и ничего не ели. И в таких примерах весь русский мир. Бессмысленный и беспощадный

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

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