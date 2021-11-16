СТРАШНАЯ забота Кремля о россиянах — люди видят только ОБГЛОДАННЫЕ КОСТИ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Вместо того чтобы решать реальные проблемы и улучшать жизнь россиян, власть в РФ пошла по легкому пути и просто приноровилась подкидывать людям лишь обглоданные косточки, громко называя все это заботой о гражданах!

Если послушать то, о чем сегодня говорят на российском ТВ, складывается впечатление, что в России совершенно нет никаких проблем.

Да чуть ли не весь мир погряз в невзгодах! Вот только у Великой и духовной все прекрасно! В стране просто «идеальные» дороги…

«Образцовая» медицина…

«Высокий» уровень жизни людей…

И самое «уважительное» отношение власти к своим гражданам!

Фактически, российская власть ни во что не ставит простых людей, а лишь делает вид, что переживает за них, удивляя своей фейковой заботой и поступками всю интернет-общественность!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/