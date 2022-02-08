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Video: Список влиятельных крымчан в законе. Часть І — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022: Россия, оккупировав украинский Крым обещала сладкое будущее его жителям в составе РФ. Но с этим как-то не задалось… Совсем иначе обстоят дела у тех людей, которые благодаря правильным связям и взаимоотношениям с высшей властью в РФ, максимально нажились и продолжают наживаться на аннексии Крыма. Сейчас "Гражданская оборона" раскроет вам лица тех, кто в угоду себе способствует сегодня варварскому уничтожению Крыма. Лица влиятельных россиян и якобы преуспевающих коллаборантов, которые пока еще держатся на плаву и очень надеются на то, что будут наживаться на аннексии вечно… – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Список влиятельных крымчан в законе. Часть І — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Россия, оккупировав украинский Крым обещала сладкое будущее его жителям в составе РФ. Но с этим как-то не задалось…

Совсем иначе обстоят дела у тех людей, которые благодаря правильным связям и взаимоотношениям с высшей властью в РФ, максимально нажились и продолжают наживаться на аннексии Крыма.

Сейчас «Гражданская оборона» раскроет вам лица тех, кто в угоду себе способствует сегодня варварскому уничтожению Крыма. Лица влиятельных россиян и якобы преуспевающих коллаборантов, которые пока еще держатся на плаву и очень надеются на то, что будут наживаться на аннексии вечно…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Список влиятельных крымчан в законе. Часть І — Гражданская оборона на ICTV / 08.02.2022 20:45
08.02.2022 20:45

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