Список влиятельных крымчан в законе. Часть І — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Россия, оккупировав украинский Крым обещала сладкое будущее его жителям в составе РФ. Но с этим как-то не задалось…

Совсем иначе обстоят дела у тех людей, которые благодаря правильным связям и взаимоотношениям с высшей властью в РФ, максимально нажились и продолжают наживаться на аннексии Крыма.

Сейчас «Гражданская оборона» раскроет вам лица тех, кто в угоду себе способствует сегодня варварскому уничтожению Крыма. Лица влиятельных россиян и якобы преуспевающих коллаборантов, которые пока еще держатся на плаву и очень надеются на то, что будут наживаться на аннексии вечно…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

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