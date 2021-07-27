Современные КАЗАКИ — кто они и зачем Кремль положил на них свои ЛАПЫ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Первоначально, восстановление так называемого казачества – проект ФСБ. После создания реестра в 95 году казаков использовали повсеместно в вооруженных конфликтах: в Чечне, Грузии, Приднестровье, Сирии, Крыму и Донбассе.

Но давайте детально разберемся зачем их вводить в официальную силовую структуру, сколько они будут стоить российскому народу, кто вообще такие современные казаки и зачем они нужны Кремлю?

Но за богатство нужно платить. И они это делают не без удовольствия. Казаки готовы на все, что прикажет власть. При чем, большинство приказов являются абсолютно противозаконными. Все то, что Кремль хочет уничтожить и показательно нивелировать отдается в руки казакам.

И в большинстве своем, российские казаки – это необразованные алкоголики, насильники и бандиты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

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