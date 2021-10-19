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Video: Сомнительный кумир Путина. Наглядное сравнение Александра III и Президента РФ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021: При теле государевом существует неформальный круг доверенных лиц, которые постоянно погружают главу Кремля в исторические аспекты. Этот нашептывающий мужчина в рясе – митрополит Тихон. Именно он и возглавляет неформальный клуб «историков при дворе». Говорят, что именно Тихон является идеологом воздвижения по всей России и даже на оккупированных территориях памятников киевским князьям. Тихон в голове Президента отвечает за период от крещения Руси и вплоть до октябрьской революции. Участок памяти «Деды-воевали» и «Малороссия» в ведомстве бывшего министра культуры РФ – Владимира Мединского. За последние 12 лет чей только образ не приписывали Путину. Некоторое время его сравнивали с Екатериной Второй, но платье пришлось не по вкусу Владимиру Владимировичу. После, долгое время муссировалась тема, что ВВП – это чуть ли не реинкарнация Петра Великого! Отныне ОН – Александр Третий. Путин начинает цитировать Императора. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Сомнительный кумир Путина. Наглядное сравнение Александра III и Президента РФ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 19.10.2021:

При теле государевом существует неформальный круг доверенных лиц, которые постоянно погружают главу Кремля в исторические аспекты.

Этот нашептывающий мужчина в рясе – митрополит Тихон. Именно он и возглавляет неформальный клуб «историков при дворе». Говорят, что именно Тихон является идеологом воздвижения по всей России и даже на оккупированных территориях памятников киевским князьям.

Тихон в голове Президента отвечает за период от крещения Руси и вплоть до октябрьской революции. Участок памяти «Деды-воевали» и «Малороссия» в ведомстве бывшего министра культуры РФ – Владимира Мединского.

За последние 12 лет чей только образ не приписывали Путину. Некоторое время его сравнивали с Екатериной Второй, но платье пришлось не по вкусу Владимиру Владимировичу.

После, долгое время муссировалась тема, что ВВП – это чуть ли не реинкарнация Петра Великого!

Отныне ОН – Александр Третий. Путин начинает цитировать Императора.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 19.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Сомнительный кумир Путина. Наглядное сравнение Александра III и Президента РФ — Гражданская оборона на ICTV / 19.10.2021 20:56
19.10.2021 20:56

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