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Video: Смотрящий по Крыму от Кремля — кто такой Марат Хуснуллин — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021: Земельный рэкет! Что делает главный строительный коррупционер России в оккупированном Крыму? Знакомьтесь - Марат Шакирзянович Хуснуллин. Его имя скорее всего вам ничего не скажет. Вполне возможно вы даже никогда его не видели по ТВ или в интернете. Тем не менее этот человек самым непосредственным образом влияет на политику в оккупированном украинском Крыму сегодня. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Смотрящий по Крыму от Кремля — кто такой Марат Хуснуллин — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Земельный рэкет!

Что делает главный строительный коррупционер России в оккупированном Крыму?

Знакомьтесь — Марат Шакирзянович Хуснуллин.

Его имя скорее всего вам ничего не скажет.

Вполне возможно вы даже никогда его не видели по ТВ или в интернете.

Тем не менее этот человек самым непосредственным образом влияет на политику в оккупированном украинском Крыму сегодня.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Смотрящий по Крыму от Кремля — кто такой Марат Хуснуллин — Гражданская оборона на ICTV / 03.08.2021 20:35
03.08.2021 20:35

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