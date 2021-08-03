Смотрящий по Крыму от Кремля — кто такой Марат Хуснуллин — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Земельный рэкет!

Что делает главный строительный коррупционер России в оккупированном Крыму?

Знакомьтесь — Марат Шакирзянович Хуснуллин.

Его имя скорее всего вам ничего не скажет.

Вполне возможно вы даже никогда его не видели по ТВ или в интернете.

Тем не менее этот человек самым непосредственным образом влияет на политику в оккупированном украинском Крыму сегодня.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021

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