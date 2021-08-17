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Video: Скоро Крым станет СВОБОДНЫМ! Деоккупация полуострова близится. Что такое Крымская платформа — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021: Для того чтобы вызвать истерику у российских пропагандистов, политиков и предателей Украины в аннексированном Крыму, многого не надо. Нужно просто в очередной раз всем цивилизованным миром напомнить и указать им на то, что РФ является оккупантом и агрессором, совершающим международные преступления… На этот раз телевизионное негодование и возмущение у россиян вызвал предстоящий саммит «Крымской платформы», который пройдет в Киеве накануне дня независимости Украины. «Крымская платформа» — это инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки для обсуждения на международном уровне путей и механизмов деокупации Крыма, защиты прав крымчан и возвращения вопроса аннексии полуострова в международную повестку дня. Чертовщина, пшик, шабаш, мышиная возня и так далее… Как говорится, если Кремль изо всех сил пытается что-то дискредитировать, значит на самом деле, это ЧТО-ТО имеет очень большое значение! И РФ это прекрасно знает! Поэтому пропагандисты так агрессивно реагируют на саммит в Украине и будут всячески противостоять «Крымской платформе»! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Скоро Крым станет СВОБОДНЫМ! Деоккупация полуострова близится. Что такое Крымская платформа — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Для того чтобы вызвать истерику у российских пропагандистов, политиков и предателей Украины в аннексированном Крыму, многого не надо. Нужно просто в очередной раз всем цивилизованным миром напомнить и указать им на то, что РФ является оккупантом и агрессором, совершающим международные преступления…

На этот раз телевизионное негодование и возмущение у россиян вызвал предстоящий саммит «Крымской платформы», который пройдет в Киеве накануне дня независимости Украины.

«Крымская платформа» — это инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки для обсуждения на международном уровне путей и механизмов деокупации Крыма, защиты прав крымчан и возвращения вопроса аннексии полуострова в международную повестку дня.

Чертовщина, пшик, шабаш, мышиная возня и так далее… Как говорится, если Кремль изо всех сил пытается что-то дискредитировать, значит на самом деле, это ЧТО-ТО имеет очень большое значение! И РФ это прекрасно знает! Поэтому пропагандисты так агрессивно реагируют на саммит в Украине и будут всячески противостоять «Крымской платформе»!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Скоро Крым станет СВОБОДНЫМ! Деоккупация полуострова близится. Что такое Крымская платформа — Гражданская оборона на ICTV / 17.08.2021 19:39
17.08.2021 19:39

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