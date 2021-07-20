Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР

Video: Сколько на самом деле зарабатывают ЛОЯЛЬНЫЕ блогеры в России — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.06.2021: Пропаганда на всех уровнях! Как осваиваются деньги Кремля Миллионы рублей ежегодно на содержание лояльных блогеров и журналистов в РФ. Каждый год затраты из бюджета РФ на поддержку  пропагандистских СМИ увеличиваются. Почти 103 млрд рублей поделили между собой в 2021 году Первый канал, RT, НТВ, «ТВ Центр», ВГТРК и другие близкие к государству медиа. 2022 год тоже не стал исключением: политических ток шоу меньше на ТВ не стало, но и в интернете к ним прибавились, желающие подзаработать, псевдожурналисты и блогеры. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.06.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Сколько на самом деле зарабатывают ЛОЯЛЬНЫЕ блогеры в России — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.06.2021:

Пропаганда на всех уровнях! Как осваиваются деньги Кремля

Миллионы рублей ежегодно на содержание лояльных блогеров и журналистов в РФ.

Каждый год затраты из бюджета РФ на поддержку  пропагандистских СМИ увеличиваются. Почти 103 млрд рублей поделили между собой в 2021 году Первый канал, RT, НТВ, «ТВ Центр», ВГТРК и другие близкие к государству медиа. 2022 год тоже не стал исключением: политических ток шоу меньше на ТВ не стало, но и в интернете к ним прибавились, желающие подзаработать, псевдожурналисты и блогеры.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.06.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Сколько на самом деле зарабатывают ЛОЯЛЬНЫЕ блогеры в России — Гражданская оборона на ICTV / 20.07.2021 15:31
20.07.2021 15:31

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить