Сколько на самом деле зарабатывают ЛОЯЛЬНЫЕ блогеры в России — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.06.2021:

Пропаганда на всех уровнях! Как осваиваются деньги Кремля

Миллионы рублей ежегодно на содержание лояльных блогеров и журналистов в РФ.

Каждый год затраты из бюджета РФ на поддержку пропагандистских СМИ увеличиваются. Почти 103 млрд рублей поделили между собой в 2021 году Первый канал, RT, НТВ, «ТВ Центр», ВГТРК и другие близкие к государству медиа. 2022 год тоже не стал исключением: политических ток шоу меньше на ТВ не стало, но и в интернете к ним прибавились, желающие подзаработать, псевдожурналисты и блогеры.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.06.2021

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