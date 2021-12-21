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Video: Ситуация для России складывается хуже некуда. Последние новости — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021: Вот сколько раз за годы войны российских солдат из регулярных частей ловили на территории Украины? Точную цифру сказать сложно, но речь идет о десятках случаев. В том числе и максимально показательных, где, например, российских военных ловили с оружием и прямо на броне. Хотя мотивы пропагандистов вполне себе ясны. Им хоть тушкой хоть кабанчиком нужно выставлять Украину неадекватным агрессором. Вообще показуха -  это основополагающий элемент всего русского мира. Чем блин может помочь Донбассу разрушенная в ноль страна?  Там города в руинах до сих пор лежат, люди на гуманитарке живут. Но когда других друзей нет приходится радоваться обнимашками с мировыми изгоями. И не зря говорят, скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты. Но кроме нескольких  людоедских режимов других  вариантов легитимизировать оккупированный Донбасс у России просто нет. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Ситуация для России складывается хуже некуда. Последние новости — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Вот сколько раз за годы войны российских солдат из регулярных частей ловили на территории Украины?

Точную цифру сказать сложно, но речь идет о десятках случаев. В том числе и максимально показательных, где, например, российских военных ловили с оружием и прямо на броне.

Хотя мотивы пропагандистов вполне себе ясны. Им хоть тушкой хоть кабанчиком нужно выставлять Украину неадекватным агрессором.

Вообще показуха —  это основополагающий элемент всего русского мира.

Чем блин может помочь Донбассу разрушенная в ноль страна?  Там города в руинах до сих пор лежат, люди на гуманитарке живут.

Но когда других друзей нет приходится радоваться обнимашками с мировыми изгоями. И не зря говорят, скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты. Но кроме нескольких  людоедских режимов других  вариантов легитимизировать оккупированный Донбасс у России просто нет.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Ситуация для России складывается хуже некуда. Последние новости — Гражданская оборона на ICTV / 21.12.2021 21:17
21.12.2021 21:17

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