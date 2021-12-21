Ситуация для России складывается хуже некуда. Последние новости — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Вот сколько раз за годы войны российских солдат из регулярных частей ловили на территории Украины?

Точную цифру сказать сложно, но речь идет о десятках случаев. В том числе и максимально показательных, где, например, российских военных ловили с оружием и прямо на броне.

Хотя мотивы пропагандистов вполне себе ясны. Им хоть тушкой хоть кабанчиком нужно выставлять Украину неадекватным агрессором.

Вообще показуха — это основополагающий элемент всего русского мира.

Чем блин может помочь Донбассу разрушенная в ноль страна? Там города в руинах до сих пор лежат, люди на гуманитарке живут.

Но когда других друзей нет приходится радоваться обнимашками с мировыми изгоями. И не зря говорят, скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты. Но кроме нескольких людоедских режимов других вариантов легитимизировать оккупированный Донбасс у России просто нет.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

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