Шойгу — приемник Путина? Рада ли Россия такому счастью — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Его называют не просто соратником, а близким другом Президента Путина.

Они годами проводят отпуск вместе, распивая чаек перед камерами в родной для Шойгу Тыве.

В общем образы пацанов из народа, которые старательно лепила пропаганда, уже тогда наталкивали на мысль, что вся эта показуха не случайна.

Ведь кому как не надежному другу можно будет в свое время передать власть?

Да-да, именно передать.

Ну а чтобы холопы привыкали к так сказать Шойгу победителю, действующего министра обороны запихнули первым номером списка Единой России.

Гордый сын Тывы вдруг стал очень медийным персонажем.

Федеральные каналы устраивают интервью с министром обороны даже чаще чем с Путиным.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

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