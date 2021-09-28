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Video: Шойгу — приемник Путина? Рада ли Россия такому счастью — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021: Его называют не просто соратником, а близким другом Президента Путина. Они годами проводят отпуск вместе, распивая чаек перед камерами в родной для Шойгу Тыве. В общем образы пацанов из народа, которые старательно лепила пропаганда, уже тогда наталкивали на мысль, что вся эта показуха не случайна. Ведь кому как не надежному другу можно будет в свое время передать власть? Да-да, именно передать. Ну а чтобы холопы привыкали к так сказать Шойгу победителю, действующего министра обороны запихнули первым номером списка Единой России. Гордый сын Тывы вдруг стал очень медийным персонажем. Федеральные каналы устраивают интервью с министром обороны даже чаще чем с Путиным. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Шойгу — приемник Путина? Рада ли Россия такому счастью — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Его называют не просто соратником, а близким другом Президента Путина.

Они годами проводят отпуск вместе, распивая чаек перед камерами в родной для Шойгу Тыве.

В общем образы пацанов из народа, которые старательно лепила пропаганда, уже тогда наталкивали на мысль, что вся эта показуха не случайна.

Ведь кому как не надежному другу можно будет в свое время передать власть?

Да-да, именно передать.

Ну а чтобы холопы привыкали к так сказать Шойгу победителю, действующего министра обороны запихнули первым номером списка Единой России.

Гордый сын Тывы вдруг стал очень медийным персонажем.

Федеральные каналы устраивают интервью с министром обороны даже чаще чем с Путиным.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Шойгу — приемник Путина? Рада ли Россия такому счастью — Гражданская оборона на ICTV / 28.09.2021 21:05
28.09.2021 21:05

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